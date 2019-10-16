На час проведення конкурсу на посаду голови НАЗК припиниться проведення повних перевірок декларацій, - Мангул

Про це повідомив у коментарі Укрінформу голова Національного агентства Олександр Мангул, передає Цензор.НЕТ.

"На термін проведення конкурсу та призначення голови НАЗК, як мінімум на 60 днів, припиниться проведення повних перевірок декларацій, затвердження адміністративних протоколів за правопорушення, пов’язані з корупцією, внесення приписів керівникам державних органів влади та затвердження антикорупційних програм", - зазначив він.

Також, за словами Мангула, на цей час зупиниться і затвердження висновків за результатами аналізу звітів політичних партій.

Він наголосив, що згідно з ухваленим законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції", набір повноважень т.в.о. голови НАЗК не дозволяє забезпечити безперервність в роботі НАЗК.

Читайте також: Зеленський підписав закон про захист прав споживачів фінпослуг

Мангул також повідомив, що представники Національного агентства не були залучені до підготовки згаданого закону.

"Єдина комунікація керівництва НАЗК з представниками Офісу президента відбулась в середині липня. Під час цієї зустрічі я повідомив про проблемні питання в роботі Національного агентства", - додав голова НАЗК.

Нагадаємо, 16 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції", що "перезавантажує" НАЗК.

Раніше НАЗК звернулось до Зеленського із проханням ветувати цей ухвалений парламентом закон.