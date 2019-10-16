За час окупації Росія переселила в Крим понад 140 тис. своїх громадян, - Кориневич

Про це заявив представник президента України в АР Крим Антон Кориневич, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Це така практика держави-окупанта, коли вона заміщає населення окупованої території своїм населенням - для того, щоб змінити демографічну карту цієї місцевості. Переселивши своїх громадян на півострів, безумовно, Росія порушує четверту Женевську конвенцію, яка захищає цивільне населення під час війни.

Але це, по суті, ще й військовий злочин - за змістом восьмої статті Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Безумовно, таке заміщення має одну мету - змінити склад населення для того, щоб там було більше людей, які є прихильниками дій окупаційної влади", - сказав Кориневич.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЮНЕСКО продовжить моніторинг ситуації в окупованому Криму