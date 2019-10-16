Зустріч у "нормандському форматі" має забезпечити прогрес у врегулюванні конфлікту на Донбасі, - спільна заява урядів Німеччини та Франції

Про це йдеться у спільній франко-німецькій декларації за підсумками засідання урядів двох країн в Тулузі, опублікованій на сайті німецького уряду, пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У декларації йдеться, що Франція і Німеччина співпрацюють заради миру і стабільності та поділяють переконання, що демократія і міжнародне право мають важливе значення для ухвалення довгострокових вирішень складних криз, які впливають на європейську безпеку.

"Ми вітаємо останні позитивні тенденції з виконання Мінських угод і розраховуємо на наступну зустріч у "нормандському форматі" у Парижі, яка має забезпечити прогрес в урегулюванні конфлікту на сході України", - наголошується у декларації.

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Також уряди Франції і Німеччини підкреслюють свою позицію щодо незаконності анексії Криму Росією. "Ми також підтверджуємо нашу налаштованість продовжувати діалог з Росією на основі спільних принципів Європейського Союзу, включаючи контроль над озброєннями та нерозповсюдженням (зброї масового знищення - Ред)", - йдеться у декларації.

Нагадаємо, 1 жовтня президент Володимир Зеленський на брифінгу озвучив домовленості на переговорах ТКГ Донбасом в Мінську - обмін заручниками, зустріч "нормандської четвірки" і початок розведення сил в Петровському і Золотому.

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