Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
16.10.19 21:55

Тіло зниклого чиновника Луцької міськради Веремійчика знайшли в озері на п'ятий день пошуків

В озері Люб'язь на Волині 16 жовтня знайшли тіло зниклого директора департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексія Веремійчика.

Тіло зниклого чиновника Луцької міськради Веремійчика знайшли в озері на п'ятий день пошуків

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прессекретар управління ДСНС в області Володимир Нестеров у фейсбуці.

Тіло чиновника знайшли на п'ятий днів пошуків. 12 жовтня він вирушив з друзями на риболовлю на озері в Любешівському районі. Через сильний вітер човен із рибалками перекинувся. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Веремійчик вирішив плисти до берега, щоб покликати на допомогу, і незабаром зник.

У пошуках 35-річного чоловіка брали участь рятувальники, поліція і місцеві жителі. У розшукових заходах були задіяні кінологи, фахівці з ехолотом і навіть вертоліт.

Тіло загиблого знайшли приблизно в тому ж місці, де перекинувся човен, пишуть Волинські новини.

Читайте також: Упродовж тижня під час пожеж в Україні загинуло 17 людей, на водних об'єктах - 9, - ДСНС

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100