Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
16.10.19 22:26

Закупівлі від 25 тисяч гривень тепер обов'язково проводитимуть через Prozorro, - Укроборонпром

Державний концерн "Укроборонпром" прийняв нове положення про допорогові закупівлі.

Закупівлі від 25 тисяч гривень тепер обов'язково проводитимуть через Prozorro, - Укроборонпром

Про це повідомила Директор департаменту закупівель Надія Бігун, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Концерну.

Тепер закупівлі від 25 тисяч гривень обов'язково проводитимуться через Prozorro.

"Раніше про закупівлі до 1 млн грн концерн публікував звіти, а закупівлі на допорогах проводив на закритому майданчику. До кінця цього року плануємо на Prozorro перевести всі підприємства-учасники "Укроборонпрому", - сказала Бігун.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Закон 1076 про державні закупівлі допоможе замовнику державних послуг обирати екологічні товари, - експертка

У концерні також нагадали, що фахівці Департаменту закупівель державного концерну "Укроборонпром" і закупівельники його підприємств-учасників з жовтня 2019 року розпочали навчання для подальшого успішного проведення тендерів на Prozorro.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100