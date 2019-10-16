На Львівщині пенсіонерка здала в поліцію гранати, патрони і вибухівку

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
До дільничного офіцера поліції Стрийського відділу 16 жовтня звернулася 64-річна жителька одного із сіл району. Жінка повідомила, що в її господарстві зберігаються боєприпаси.
Під час огляду підсобного приміщення пенсіонерки правоохоронці виявили 3 предмети, схожі на ручні осколкові гранати "Ф-1", дві тротилові шашки вагою 200 і 400 грам, 39 патронів до автоматичної зброї калібру 7,62 мм і патрон калібру 5,45 мм, детонатор до артснаряду, п'ять запалів до ручних гранат, близько 400 грам пороху, пластид вагою близько 300 грамів, сигнальну ракету.
Все вилучено та направлено на експертизу. Поліцейські з'ясовують походження боєприпасів.