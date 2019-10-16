На Львівщині пенсіонерка здала в поліцію гранати, патрони і вибухівку

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

До дільничного офіцера поліції Стрийського відділу 16 жовтня звернулася 64-річна жителька одного із сіл району. Жінка повідомила, що в її господарстві зберігаються боєприпаси.

Під час огляду підсобного приміщення пенсіонерки правоохоронці виявили 3 предмети, схожі на ручні осколкові гранати "Ф-1", дві тротилові шашки вагою 200 і 400 грам, 39 патронів до автоматичної зброї калібру 7,62 мм і патрон калібру 5,45 мм, детонатор до артснаряду, п'ять запалів до ручних гранат, близько 400 грам пороху, пластид вагою близько 300 грамів, сигнальну ракету.

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Все вилучено та направлено на експертизу. Поліцейські з'ясовують походження боєприпасів.