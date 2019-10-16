Використання ProZorro стане обов'язковим для держзакупівель від 50 тисяч гривень, - Зеленський підписав закон

Відповідна норма міститься в законі "Про внесення змін до Закону України "Про державні закупівлі" та деяких інших законодавчих актах України щодо вдосконалення державних закупівель" № 114-IX, підписаному 16 жовтня Володимиром Зеленським, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу президента.

"Закон має на меті забезпечення ефективного, прозорого та якісного здійснення публічних закупівель, запобігання проявам корупції, розвиток конкурентного середовища та добросовісної конкуренції у сфері публічних закупівель в Україні.

Документ містить низку нововведень, які сприятимуть підвищенню ефективності закупівель, запровадженню персональної відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель, удосконаленню механізму оскарження тендерів, гармонізації з міжнародними стандартами", - йдеться в повідомленні.

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Згідно із законом, використання електронної системи ProZorro стає обов’язковим для здійснення державних закупівель вартістю від 50 тисяч гривень (раніше поріг був від 200 тисяч гривень). "Це допоможе вивести з тіні понад чверть мільйона закупівель на рік", - наголошують в ОП.

Також закон зобов'язує замовника надавати звіти у систему ProZorro про всі закупівлі вартістю від 1 копійки (раніше – від 50 тисяч гривень).

"Бізнес, який переміг у тендері, матиме 24 години на виправлення незначних помилок у тендерній пропозиції. Це дозволить підприємцям не втратити тендер, а держзамовнику – зберегти найбільш економічно вигідну пропозицію.

Також документ впроваджує диференційовану платню за подання скарги в Антимонопольний комітет України (через окрему постанову Кабміну). Це дасть змогу припинити необґрунтоване оскарження великої кількості закупівель і затримку проведення тендерів. Також закон передбачає повернення плати у разі задоволення скарги постачальника. За невиконання рішення АМКУ передбачена відповідальність керівника замовника та штраф", - йдеться в повідомленні.

Закон посилює відповідальність за порушення законодавства для недобросовісних замовників і запроваджує персональну відповідальність посадових осіб. Зокрема, якщо будуть придбані товари, роботи та послуги до/без закупівлі або буде укладено договір до/без закупівлі, то на керівника замовника чекає штраф від 2 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також законом передбачений інструмент для боротьби з демпінгом – система вказуватиме на аномально низьку ціну, і постачальник має її обґрунтувати для укладення договору із замовником", - йдеться в повідомленні.

Документ також передбачає нові інструменти для підвищення ефективності закупівель, зокрема електронні каталоги ProZorro Market та посади уповноважених осіб для професіоналізації закупівель.

Крім того, закон продовжує на два роки термін закупівель ліків і вакцин через міжнародні організації (до 2022 року). Перелік ліків і порядок закупівель затверджуватиме Кабінет Міністрів України.

"Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців після публікації, крім розділу VI, який вводиться в дію через 12 місяців з дня опублікування", - зауважують в ОП.

Нагадаємо, 19 вересня Верховна Рада України ухвалила нову редакцію закону про державні закупівлі.