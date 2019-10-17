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17.10.19 07:45

Ердоган анонсував візит до Путіна з приводу ситуації в Сирії

Президент Туреччини Ердоган поїде в російський Сочі, де зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним.

Ердоган анонсував візит до Путіна з приводу ситуації в Сирії

Про це повідомив сам Ердоган, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Жодних подробиць щодо тем розмови з Путіним він не назвав.

Очевидно, президенти обговорять військову операцію Туреччини в Сирії проти курдів, оскільки вона може викликати зіткнення турецьких військових із сирійськими урядовими силами президента Башара Асада.

Урядова сирійська армія оголосила про перекидання військ на північ країни для протистояння Туреччині, а головний союзник Асада - Росія.

Нещодавно прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "не хоче навіть думати" про можливе зіткнення військових Росії і Туреччини в Сирії.

"Для цього існують зв'язки між нашими військовими", - сказав він.

Спецпредставник Путіна щодо Сирії Олександр Лаврентьєв запевнив, що Росія не допустить зіткнення сирійської урядової армії з турецькими військовими.

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