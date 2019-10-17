Закон про захист бізнесу від неправомірних дій дозвільних органів підписаний президентом, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Цей документ передбачає посилення адміністративної відповідальності посадових осіб дозвільних органів за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру шляхом внесення змін і доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення. У законі конкретизовано склад окремих адміністративних правопорушень і встановлено нові склади адміністративних правопорушень у згаданій сфері, за які запроваджується адміністративна відповідальність", - йдеться в повідомленні.

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Очікується, що реалізація положень цього закону сприятиме зменшенню кількості випадків незаконних або безпідставних відмов у видачі (переоформленні, анулюванні) документів дозвільного характеру чи реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства.

"Закон створює для суб’єктів господарювання нові правові механізми впливу на посадових осіб дозвільних органів у разі порушення ними вимог законодавства з питань видачі документів. У зв’язку з цим очікується підвищення рівня дисциплінованості посадових осіб дозвільних органів під час здійснення ними своїх повноважень з огляду на ризик бути притягнутим до адміністративної відповідальності", - уточнюють у повідомленні.

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