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17.10.19 08:11

Закон про захист бізнесу від неправомірних дій дозвільних органів підписаний президентом, - ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів".

Закон про захист бізнесу від неправомірних дій дозвільних органів підписаний президентом, - ОП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Цей документ передбачає посилення адміністративної відповідальності посадових осіб дозвільних органів за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру шляхом внесення змін і доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення. У законі конкретизовано склад окремих адміністративних правопорушень і встановлено нові склади адміністративних правопорушень у згаданій сфері, за які запроваджується адміністративна відповідальність", - йдеться в повідомленні.

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Очікується, що реалізація положень цього закону сприятиме зменшенню кількості випадків незаконних або безпідставних відмов у видачі (переоформленні, анулюванні) документів дозвільного характеру чи реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства.

"Закон створює для суб’єктів господарювання нові правові механізми впливу на посадових осіб дозвільних органів у разі порушення ними вимог законодавства з питань видачі документів. У зв’язку з цим очікується підвищення рівня дисциплінованості посадових осіб дозвільних органів під час здійснення ними своїх повноважень з огляду на ризик бути притягнутим до адміністративної відповідальності", - уточнюють у повідомленні.

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