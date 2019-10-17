Україна модернізувала газопровід для збільшення реверсу газу з Польщі, - Нафтогаз

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз України".

Оновлена конфігурація газопроводу дозволить транспортувати газ як в аверсному, так і в реверсному режимах між Україною та Польщею. Проведення тестового запуску в реверсному режимі, що стане фінальним етапом завершення робіт на об'єкті, планується до кінця жовтня.

У Нафтогазі зазначили, що модернізація компресорної станції дозволить суттєво підвищити маневреність і надійність функціонування ГТС у разі припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року. Проєктна потужність модернізованої ділянки становитиме 15 млн куб. м на добу в аверсному режимі та 18 млн куб. м на добу в реверсному режимі з Польщі.

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