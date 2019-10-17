Посли країн Заходу та ЄБРР звернулися до української влади з проханням переглянути окремі положення судової реформи, - заява

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Судово-юридична газета" із посиланням на заяву послів 15 жовтня.

У листі зазначається: "Як партнери, які підтримують демократичні реформи в Україні, ми схвалюємо і підтримуємо високий рівень амбіцій, який демонструє новий уряд України.

Ми поділяємо Вашу думку, що судова реформа лежить в основі успішної трансформації України і що незалежна, підзвітна, професійна та ефективна судова влада має першорядне значення.

У цьому контексті ми вітаємо Ваш намір продовжити судову реформу, у тому числі шляхом активізації органів судової влади, а також дисциплінарної та етичної складової судової влади, як це передбачено законопроєктом №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування".

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Ми також схвалюємо, що проєкт закону передбачає залучення міжнародних експертів до процесів відбору та етичного нагляду, спираючись на позитивний досвід відбору суддів до Вищого антикорупційного суду.

Ми розуміємо, що цей проєкт закону є одним із кроків більш тривалої судової реформи, і він є сильною, політичною, вкрай важливою задачею для стрімкої реформи.

Ми також визнаємо, що проєкт закону був удосконалений під час підготовки до другого читання.

Тим не менш, ми все ще турбуємося з приводу відповідності деяких елементів законопроєкту щодо незалежності суддів.

Аналогічні занепокоєння нещодавно висловив також Генеральний секретар Ради Європи.

Короткий перелік наших основних питань, що викликають занепокоєння, є в Додатку.

Ми хотіли б зустрітися з Вами, щоб з’ясувати, чому деякі з наших питань щодо цього законопроєкту можуть мати великі ризики для реформи, яку запропонував уряд.

Ми також хотіли б обговорити можливі альтернативні рішення, які б підтримували темп реформи, який визначив уряд, уникаючи деяких ускладнень, викладених у Додатку.

Ми також рекомендуємо вам співпрацювати з Венеціанською комісією для повного забезпечення відповідності закону нашим загальним цінностям.

Ми готові продовжувати забезпечувати допомогу для подальшого впровадження судової реформи в Україні".

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Також видання опублікувало Додаток:

"Головні нагальні питання, підготовлені ЄС, USAID, експертами з Канади

Запланований повторний відбір суддів Верховного Суду та скорочення його кількості без чіткої процедури та в незрозумілий термін.

Потенційні проблеми, пов’язані з доброчесністю та професіоналізмом кожного судді ВС, можуть бути вирішені у відповідності до поставлених цілей, що відповідають основному принципу здійснення суддею повноважень.

Хоча це незалежне право кожної держави — змінювати кількість суддів, але такі рішення мають відповідати принципу забезпечення незалежного виконання суддею його повноважень. Будь-якому скороченню суддів Верховного Суду має передувати перегляд норм юрисдикції суду та укомплектування належним штатом судів нижчих інстанцій для забезпечення доступу до правосуддя та стабільності судової системи.

2. Передбачуване підпорядкування нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів нереформованій Вищій раді правосуддя.

Надання ВРП повноважень затверджувати правила та методологію, що стосується судового відбору, перешкоджає ВККС ефективно виконувати свої функції. Таке підпорядкування має відбутися лише після реформування ВРП.

3. Повноваження комісій

Вимоги щодо створення конкурсної комісії з відбору членів ВККС та Комісії з питань доброчесності та етики при ВРП, включаючи умови участі та залучення міжнародних експертів, повинні бути переглянуті для забезпечення їх ефективності".

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