Вибухів на Донбасі за добу 15 жовтня стало менше, - звіт ОБСЄ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в опублікованому в середу звіті СММ ОБСЄ.

"У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, зокрема, менше вибухів (206), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (325 вибухів)", - йдеться у звіті.

Зазначається, що більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь та південно-південний схід від н. п. Пищевик (підконтрольний урядові, 84 км на південь від Донецька), на північ, північно-північний схід та північний схід від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька), а також на південний схід від н. п. Березове (підконтрольний урядові, 31 км на південний захід від Донецька).

"У Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, при цьому зафіксувавши менше вибухів (1), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (6 вибухів)", - повідомили в місії.

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на схід та східно-північний схід від н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) та на північний схід від н. п. Первомайськ (непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обмежують роботу спостерігачів на Донбасі, забороняючи проїзд на блокпостах, - звіт СММ ОБСЄ