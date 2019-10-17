"Не будьте дурнем!" - Трамп написав лист президенту Туреччини Ердогану

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в офіційному листі президента США, текст якого наводить The New York Times.

"Домовмося про гарну угоду! Ви не хочете нести відповідальність за масові вбивства тисяч людей, а я не хочу відповідати за знищення турецької економіки - але я піду на це", - написав глава Білого дому.

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Він нагадав, як США вже вводили санкції проти Анкари у 2018 році - після арешту в Туреччині пастора Брансона.

"Я доклав багато зусиль, аби розв'язати деякі ваші проблеми. Не підведіть світ. Можна багато зробити. Генерал Мазлюм (командувач курдських Сил демократичної Сирії. - Ред.) готовий вести переговори з вами, і він готовий піти на поступки, на які вони ніколи б не пішли раніше", - зауважив Трамп.

Президент США також порадив турецькому колезі ввійти в історію в позитивному ключі, а не на боці зла. "Не будьте крутим хлопцем, не будьте дурнем!" - написав Трамп, додавши, що зателефонує Ердоганові пізніше.

Раніше Дональд Трамп заявив, що не давав "зелене світло" Туреччині на військову операцію в Північній Сирії.