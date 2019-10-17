МВС Іспанії направило сотні спецпризначенців у Каталонію

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомляє 16 жовтня іспанська газета El Pais.

"Міністерство внутрішніх справ переносить протягом найближчих декількох днів у Каталонію ще 200 працівників спеціальних підрозділів поліції, щоб підсилити місцеву поліцію в очікуванні продовження серйозних заворушень, які почалися після судових вироків лідерам каталонських сепаратистів", – йдеться в повідомленні.

Утім, наголошується, що боротися безпосередньо проти протестувальників спецпризначенці не будуть; бійці спецпідрозділів візьмуть на себе завдання охорони державних органів влади, казначейства, поліцейських відділень, а також важливих об'єктів інфраструктури зв'язку та енергопостачання – під охорону потраплять будівлі аеропорту El Prat, порту Барселони, кількох станцій місцевої залізничної компанії AVE та атомних електростанцій Аско і Ванделлос.

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Вирок дев'яти лідерам сепаратистського руху, які звинувачувалися іспанським судом в організації протестів з метою відокремлення Каталонії від Іспанії, призвів до масових виступів у Каталонії. Протестувальники заблокували аеропорт, перекрили траси і залізницю, влаштували заворушення в каталонській столиці.

Мітинги каталонського сепаратистського руху традиційно були ненасильницькими. Але за дві ночі жорстоких зіткнень між поліцією і протестувальниками постраждали понад 200 осіб.

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Нагадаємо, 14 жовтня Верховний суд Іспанії визнав дев'ятьох каталонських лідерів винними в заколоті й розтраті у зв'язку з організацією референдуму про незалежність регіону у 2017 році. Максимальний термін ув'язнення, 13 років, отримав колишній заступник голови уряду Каталонії Оріол Жункерас - за підбурювання до заколоту і розтрату державних коштів.

23-26 травня в державах ЄС відбулися вибори депутатів Європарламенту, на них Карлес Пучдемон був обраний депутатом ЕП від каталонської коаліції "Вільні для Європи" (Lliures per Europa). До Європарламенту також пройшов Оріол Жункерас, який на той час відбував попереднє ув'язнення в іспанській в'язниці.

1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся референдум про незалежність, який у Мадриді визнали незаконним. У жовтні 2017 року голова місцевого Женералітату (парламенту) Карлес Пучдемон підписав декларацію про незалежність Каталонії від Іспанії, а потім утік до Бельгії, рятуючись від переслідування з боку іспанської юстиції.

24 березня 2018 року Верховний суд Іспанії почав кримінальне провадження проти Пучдемона і ще 12 політиків. Також суд видав ордер на арешт шістьох сепаратистів, серед яких і ексглава парламенту Каталонії. 25 березня Пучдемон був затриманий у Німеччині, коли він повертався до Бельгії.

Зазначимо, що 10 листопада в Іспанії відбудуться дострокові парламентські вибори, вже четверті за чотири роки. На попередніх виборах у квітні перемогла Іспанська соціалістична робітнича партія. Вона отримала 123 місця в нижній палаті парламенту, але не змогла сформувати коаліцію.