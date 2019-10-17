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17.10.19 08:29

У "Слуги народу" буде спецзасідання фракції щодо війни і переговорів, - Арахамія

Переговорам про війну на Донбасі на мінському майданчику і загалом подіям на сході буде присвячено окреме спецзасідання парламентської фракції партії "Слуга народу".

У "Слуги народу" буде спецзасідання фракції щодо війни і переговорів, - Арахамія

Про це журналістам у кулуарах Ради розповів глава фракції Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Думаю, через тиждень ми будемо це планувати", - уточнив глава фракції "СН" Давид Арахамія, коли саме відбудеться таке зібрання народних депутатів.

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"Його не можна обговорювати, це питання, фрагментарно. Там дуже велика кількість нюансів", - зазначив нардеп.

За словами Арахамії, на це засідання планують запросити міністра закордонних справ Вадима Пристайка та кількох представників України в мінській переговорній групі.

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