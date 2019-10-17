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17.10.19 09:24

"Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не "по сахару", - заступник генпрокурора Трепак прокоментував згадку його в листуванні нардепа від СН Медяника

Заступник Генерального прокурора Віктор Трепак спростував будь-які зв'язки з нардепом від "Слуги народу" В'ячеславом Медяником.

"Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не "по сахару", - заступник генпрокурора Трепак прокоментував згадку його в листуванні нардепа від СН Медяника

Про це Трепак написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Інтернетом гуляє переписка народного депутата В.Медяника (нардеп від СН, член комітету ВР з питань правоохоронної діяльності. - Ред.), у якій він обіцяє комусь поговорити начебто зі мною "по сахару". Саме цікаве і смішне у цій історії те, що, як каже народне прислів’я, "без мене мене оженили". Річ у тім, що я не знайомий з паном Медяником, ніколи з ним не бачився і не спілкувався. Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не "по сахару". З такими питаннями - точно не до мене", - заявив Трепак.

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Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не по сахару, - заступник генпрокурора Трепак прокоментував згадку його в листуванні нардепа від СН Медяника 01

Раніше ЗМІ опублікували листування нардепа від СН Медяника про те, як вирішити питання з прокурорами, зокрема він написав: "По сахару з Трепаком поговорю".

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