У Росії хочуть визнавати українців носіями російської мови без співбесіди

Відповідні зміни пропонується внести до статті 331 закону "Про громадянство Російської Федерації", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Відповідно до частини першої статті 331 Федерального закону "Про громадянство Російської Федерації" іноземні громадяни або особи без громадянства можуть бути визнані носіями російської мови, тобто особами, які володіють російською мовою і повсякденно використовують її в сімейно-побутовій і культурній сферах, у разі , якщо ці особи або їхні родичі по прямій висхідній лінії постійно проживають або раніше постійно проживали на території Російської Федерації або на території, яка належала до Російської імперії чи СРСР, у межах Державного кордону Російської Федерації, за результатами співбесіди, проведеної з ними комісією з визнання іноземного громадянина або особи без громадянства носієм російської мови (комісія)", - нагадали в пресслужбі уряду РФ.

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"Проєктом федерального закону передбачається можливість визнання комісією носіями російської мови без проходження вищезгаданої співбесіди громадян Республіки Білорусь і громадян України, які вільно володіють російською мовою, під час подання особисто заяви про визнання їх носіями російської мови і за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 331 Федерального закону "Про громадянство Російської Федерації". Порядок подання таких заяв буде визначатися Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації", - пояснюється в повідомленні.

Крім того, зазначають у пресслужбі, наразі відсутній єдиний підхід до проведення комісіями співбесід з претендентами на громадянство РФ. Так, в одних випадках співбесіда проходить з використанням аудіо-, відео- та мультимедіа матеріалів, в інших проводиться тестування на знання російської мови. У зв'язку з цим з метою поліпшення якості роботи комісій законопроєктом пропонується наділити МВС РФ повноваженнями з визначення за погодженням з Міністерством освіти єдиних критеріїв визнання іноземного громадянина або особи без громадянства носієм російської мови, порядку розроблення, використання та зберігання контрольних вимірювальних матеріалів, використовуваних під час проведення комісією співбесіди з іноземним громадянином або особою без громадянства.