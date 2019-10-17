Трьох дипломатів США в РФ зняли з поїзда неподалік полігону під Сєверодвінськом, де в серпні стався вибух

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс"

Інформоване джерело повідомило в середу, що троє співробітників американського посольства були в понеділок зняті з поїзда Ньонокса - Сєверодвінськ у зв'язку з в'їздом на режимну територію без дозволу. За його словами, це були військово-морський аташе при посольстві США Кертіс, аташе при посольстві США Арріола, а також військовий аташе Данн.

Як зазначило джерело, американські дипломати під час поїздки по Архангельській області кілька разів пересідали з поїзда на поїзд, після чого були зупинені в Сєверодвінську.

Раніше в посольстві США в Москві повідомили, що зняті з поїзда з Ньонокси в Сєверодвінськ американські дипломати перебували в офіційній поїздці, про яку було повідомлено Міноборони РФ. У МЗС РФ підтвердили, що співробітники дипмісії повідомили Міноборони РФ про поїздку, проте йшлося про намір відвідати Архангельськ, а не Сєверодвінськ.

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Нагадаємо, 8 серпня на території військового полігону в Архангельській області Росії стався вибух.

10 серпня, через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".

19 серпня стало відомо, що станції моніторингу радіації в Дубно і Кірові (Росія) після вибуху перестали передавати дані. Їхнє керівництво пояснює це технічним збоєм.

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Президент Росії Володимир Путін запевнив главу Франції Еммануеля Макрона, що в зону ПП були відправлені незалежні експерти, які займаються оцінкою ситуації, а також контролюють її.

The New York Times з посиланням на американську розвідку зазначає, що вибух стався під час випробування прототипу міжконтинентальної крилатої ракети з ядерною установкою Буревісник, яку НАТО позначає як SSC-X-9 Skyfall.