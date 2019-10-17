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17.10.19 10:37

Росія знає наперед, із чим ми їдемо на переговори до Мінська, - експредставник України в ТКГ Марчук

На переговорах щодо Донбасу в Мінську російська сторона володіє інформацією про те, що пропонуватиме Київ.

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Про це колишній представник України у Тристоронній контактній групі Євген Марчук заявив газеті "Сьогодні" в інтерв'ю, опублікованому 16 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

"Росія – це ж дуже досвідчена машина і на людському, і на всіх інших рівнях. Крім того, що вона дуже розвідувально забезпечена інформацією про всі переговорні процеси ... Я в цьому переконувався кілька разів. Це не наше забезпечення. Крім того, вони не тільки прогнозують, але дещо знають наперед, із чим ми їдемо на переговори", - сказав він.

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Марчук наголосив, що "на кожні переговори розписується технологія, повноваження".

"Ми ж там не самодіяльністю займаємося. Хоча я й був волонтером, але все було узгоджено: рівень компромісів, різного роду відходів і нападів тощо", - зазначив він.

Тристороння контактна група (ТКГ) розпочала роботу влітку 2014 року. Марчук брав участь у переговорному процесі в Мінську з 2015 року по травень 2019 р.

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