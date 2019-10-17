День за два: Разумков відзвітував про 50 днів нової Ради. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, цей відеоролик спікер ВР виклав на своїй сторінці у Facebook.

"День за два: перші 50 днів роботи Верховної Ради України", - написав Разумков.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Також читайте: Рада 18 жовтня розгляне проєкт Держбюджету-2020, - Разумков

"Підсумки роботи підбиваються після 100 днів, але ВР IX скликання живе в так званому турборежимі. У нас фактично день за два. Тому і підсумки роботи ми підбиваємо вдвічі швидше", - сказав Разумков.

Він зазначив, що з першого дня роботи ВР взяла досить непоганий темп.

У відеоролику перераховано основні законопроєкти, ухвалені новою Радою.

Так, 3 вересня відбулося голосування про зняття депутатської недоторканності ("за" проголосували 373 нардепи) і в КС було направлено закон про внесення змін до Конституції про зменшення кількості депутатів ВР до 300 осіб, 10 вересня - ухвалено закон про процедуру імпічменту президента України ("за" 245 голосів), 12 вересня було спрощено процедуру митного контролю, 18 вересня було розблоковано роботу Антикорупційного суду України, 19 вересня - спрощено процедуру призначення і звільнення чиновників.

"Багато хто називає роботу ВР революційною, але для нас це не революція, а еволюція. Це нормальний розвиток як парламенту, так і держави. Ми це обіцяли, і саме це ми сьогодні робимо", - сказав Разумков.

Також спікер підкреслив, що перший місяць роботи ВР, що така робота парламенту подобається не всім, а саме тим, хто звик, що парламент "мертвий" і не працює, що в ньому можна створювати "схеми": "Такого більше не буде. Український парламент буде працювати на український народ і саме цього чекають від нас люди, і саме це надихає нас працювати, іноді і цілодобово".

Читайте: Рада сьогодні розгляне законопроєкти про викривачів корупції та вдосконалення діяльності ДБР

Також у ролику наводиться деяка статистика роботи ВР. Так, за перші 50 днів парламентом було розглянуто 209 законопроєктів, прийнято в цілому - 56, ухвалено в 1-2 читаннях - 16. Крім того зазначається, що, згідно з опитуваннями громадської думки, 45% українців вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямі, рівень довіри до спікера парламенту - 54%.

"За цей проміжок часу було зроблено так багато, але було зроблено ще так мало. Ми маємо виконати ті обіцянки, які давали суспільству, нашим виборцям і людям, які нас підтримали під час виборчої кампанії. І я впевнений, що ми зможемо змінити цю держава, щоб вона була комфортною, і в ній було якісне життя для нас і наших з вами дітей, для нашого майбутнього. Але я переконаний, що ми зможемо зробити це тільки разом", - підсумував Разумков.

Нагадаємо Рада IX скликання почала свою роботу 29 серпня. Президент України Володимир Зеленський розпустив колишнє скликання, а 21 липня відбулися дострокові парламентські вибори, за підсумками яких перемогу з найбільшим в історії країни результатом здобула президентська партія "Слуга народу" - 43,16%.