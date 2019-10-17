"Це було непорозуміння, яке хтось сприйняв як протистояння. Будемо над цим працювати", - Скалецька про обстановку в МОЗ

Про це вона повідомила в ефірі "Сніданку з 1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я, коли приходила у Міністерство, вважала, що кожен працює на своєму місці, кожен має свої завдання, функції та має їх виконувати. А трапляється так, що треба шукати якийсь документ у Міністерстві, з'ясовувати, де той працівник, який знає ту інформацію, яку потрібно міністру сьогодні й зараз для зустрічі. Це насправді затягує внутрішні питання", – розповіла вона.

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Також міністерка зазначила, що МОЗ вже виходить більш-менш на стабільну роботу і вважає, що протистояння в Міністерстві немає.

"Я думаю, що це було непорозуміння, яке хтось сприйняв як протистояння, і будемо над цим працювати", – сказала Скалецька.

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Напередодні Уляна Супрун заявила, що на закритому засіданні уряду міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька порушила питання про звільнення держсекретаря МОЗ Артема Янчука, який перебуває в декретній відпустці. На його місце призначили Інну Солодку - колишню колегу Андрія Пивоварова, глави юридичної служби МОЗ часів Раїси Богатирьової. Колишня глава МОЗ написала, що звільнення Янчука було проведено "в супертаємному режимі з порушенням законодавства".

Раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ гендиректорка Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров'я Литовченко розповіла, що представники нових команд у різних міністерствах змушують керівників директоратів писати заяву про звільнення за власним бажанням.

24 вересня працівники МОЗ оприлюднили відкритий лист - звернення до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, в якому заявляють, що в міністерстві майже місяць не підписуються важливі документи, зриваються закупівлі лікарських засобів і виробів для важкохворих українців, а також зриваються закупівлі вакцин, зупинено реалізацію міжнародних проєктів технічної підтримки, зокрема і за квотою Світового банку, заблоковано субвенційні платежі регіонам.