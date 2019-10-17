Будівництво в Україні хороших доріг дасть країні 8 важливих переваг, - Голик

"Україна посідає 132 місце у світі за рівнем розвитку автомобільних доріг. Середня швидкість руху на автодорогах України відповідно в 2-3 рази нижче, ніж у західноєвропейських країнах. Крім того, понад 9600 мостів за технічними параметрами не відповідають вимогам сучасних норм і фактичному навантаженню, 1923 мости вимагають термінового ремонту, а 86 мостів перебувають в аварійному непрацездатному стані. Одним словом - біда", - пише у своїй авторській колонці на сайті Цензор.НЕТ Голик.

На його думку, будівництво хороших доріг дасть Україні низку переваг. Серед них він виділив 8 основних.

"Бізнес стане ефективніше. Швидкість і якість перевезення, швидкість обороту товарів і грошей, зниження амортизації транспорту і псування товару, зниження собівартості перевезень - це все підвищує ефективність бізнесу, особливо орієнтованого на перевезення", - назвав першу причину радник прем'єра.

Він також вважає, що з появою якісних доріг інвестиції будуть рівномірно розподілятися по країні, а сільські території та маленькі міста отримають імпульс розвитку.

"По-перше, дорога, що проходить через село або маленьке місто - джерело доходів. Заправки, готелі, придорожні ресторанчики, станції обслуговування вантажівок і легкових автомобілів - це перше, що спадає на думку. По-друге, дорога - це ключова інвестиційна перевага. Центри переробки агропродукції. Малі виробництва. Іноді - видобувні і переробні підприємства", - вважає Голик.

Поява хороших доріг сприятиме розвитку внутрішнього туризму, а, крім того, вони "відмінно зшивають країну, об'єднують її культурно і особистісно".

"Якісні дорожні мережі навколо великих міст дозволяють формуватися міським агломераціям і спрощують всередині регіональну міграцію людей. На місці Києва і його передмість, на місці агломерацій Дніпра і Запоріжжя, Одеси, Львова, Харкова ми отримуємо єдині великі економічні центри, привабливі для життя та інвестицій", - впевнений Голик.

На думку радника голови уряду, "сама по собі правильно організована дорожня галузь, де домінують якісний капітальний ремонт і будівництво нових доріг за сучасними технологіями - перспективна галузь, яка створює десятки тисяч робочих місць", а також є джерелом податкових надходжень. Крім того, Голик зазначає, що вже зараз "транспортна галузь збільшується в обсягах і ефективності, а це вже - сотні тисяч робочих місць".

Як повідомляв Юрій Голик раніше, менш ніж за три місяці було завершено ремонт траси Запоріжжя - Маріуполь. "Ми почали робити її в липні, а вже у вересні ця траса була готова вся "по асфальту". У жовтні на ній буде вся розмітка, знаки, бар’єрка та інші нюанси. І це кардинально змінить якість життя десятків тисяч людей".