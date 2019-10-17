Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про викривачів корупції. ВIДЕО

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 252 нардепи.
Законопроєктом, зокрема, пропонується доповнити закон "Про запобігання корупції" статтею 53-7 "Винагорода викривачу", яка передбачає, що право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, у результаті якого завдані державі збитки в п'ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на момент скоєння злочину. Розмір винагороди планується визначати судом у межах 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину. Розмір винагороди не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, встановлених на момент скоєння злочину.
Реєструє і перевіряє повідомлення викривачів Національне агентство з питань запобігання корупції.