"Кожен суддя, ухвалюючи рішення, дивитиметься, а чи немає підприємств, пов'язаних з Офісом Президента", - Власенко про реформу судів від Зеленського

Сергій Власенко вважає, що цей законопроєкт насправді дублює всі намагання попередньої влади узурпувати суди. Зокрема, за словами народного обранця, такі закони ухвалювали і при Януковичі, так само "реформував" суди і Порошенко.

"Тобто мова не йде про те, щоб створити чесний і справедливий суд, який би виносив чесні і справедливі рішення, і щоб ці судді були незалежними. Йдеться про інше, про те щоб отримати контроль над судовою системою", - обурився Сергій Власенко.

Юрист пояснив, що для того, аби взяти під контроль суди, в законі передбачили 3 частини. Частина перша, за словами Власенка, розроблена для того, аби підвісити на гачок Верховний Суд. Адже у цій частині пропонується звільнити 100 суддів із 200, при цьому, нардеп зауважив, не вказується за якими принципами і яких саме суддів будуть звільняти. Друге, що хочуть зробити, - це звільнити всіх чинних членів ВККС і ВРП (органів, які здійснюють нагляд за судовою гілкою влади), тобто звільнити від чужих і призначити своїх за спрощеними процедурами, зазначив Власенко. І додав, що третя частина, це спрощення процедури притягнення суддів до відповідальності, яка не має на меті очищення судової влади.

"Це не означає, що нечесних суддів будуть притягати до відповідальності, а чесних - ні. Це буде означати, що кожен суддя, ухвалюючи рішення, дивитиметься, а чи нема там підприємств, пов’язаних з адміністрацією президента", - зауважив Сергій Власенко.