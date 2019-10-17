Діяльність 75 топчиновників перевірять на ефективність, - Кабмін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Уряд почав черговий етап проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які обіймають посади державної служби категорії "А", призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Кабінетом міністрів України", - йдеться в супровідній інформації до розпорядження уряду №960 від 16 жовтня.

Зазначається, що на цьому етапі проведення оцінювання державні службовці звітують про виконання завдань і ключові показники, визначені для них відповідними рішеннями суб'єктів призначення.

Таким чином, оцінювання результатів діяльності буде здійснено щодо 11 державних секретарів міністерств та Кабміну. Зокрема, оцінку пройдуть держсекретарі: Кабміну - Володимир Бондаренко, Міністерства інформполітики - Артем Біденко, Мінінфраструктури - Андрій Галущак, Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб - Людмила Дараган, Міноборони - Олександр Дуюлян, МЗС - Андрій Заяць, Мінсоцполітики - Віктор Іванкевич, Мінкультури - Ростислав Карандєєв, Мінспорту - Олег Немчінов, Міносвіти - Павло Полянський та МВС - Олексій Тахтай. Також оцінювання результатів діяльності пройдуть 5 заступників держсекретаря уряду.

Крім того, у 2019 році буде оцінюватися діяльність 20 керівників центральних органів виконавчої влади, яких призначає Кабмін, а також 39 їхніх заступників.

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Згідно з розпорядженням, всі вищеназвані чиновники мають до 30 жовтня надати звіт у довільній формі про свою службову діяльність. Далі із 30 жовтня по 15 листопада відбуватиметься розгляд поданих звітів і проведення оціночних співбесід. Після чого всі результати оцінювання і пропозиції будуть направлені до Національного агентства з питань державної служби.

Зі свого боку Нацагентство держслужби має до 3 грудня узагальнити пропозиції за результатами оцінки, підготувати і внести у встановленому порядку Кабінету міністрів проєкт розпорядження про затвердження висновків щодо оцінювання результатів службової діяльності держслужбовців "А".