Українського воїна поранено внаслідок підриву на замаскованому вибуховому пристрої на Донбасі, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, на луганському напрямку після 10 години ранку окупанти випустили по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил 8 мін 82-го калібру - неподалік Новозванівки, і 8 мін калібру 120 мм - поблизу Золотого.

На донецькому напрямку з 8:10 до 8:30 противник зі станкових і ручних протитанкових гранатометів обстрілював позиції українських сил поблизу Павлополя.

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"За наявною інформацією, втрат унаслідок обстрілів немає. Але один наш воїн зазнав поранення внаслідок підриву на замаскованому невідомому вибуховому пристрої під час проведення інженерної розвідки. Військовослужбовця евакуйовано до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.