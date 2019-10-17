Законопроєкт №1210 занадто "сирий", сенсу ставити його на голосування немає, - Южаніна

Зміни, які напрацьовуються та погоджуються профільними комітетами та робочими групами Верховної Ради, – ігноруються у залі парламенту. Така ж ситуація буде і з законопроєктом №1210, який зачіпає інтереси третини української вітчизняної економіки. Відповідну заяву зробила депутатка Ніна Южаніна після чергового засідання, передає "5 канал".

"Якщо врахувати пропозиції, напрацьовані фахівцями та нардепами у групах, погоджені усіма сторонами, зокрема "Слугами народу" й головою комітету Данилом Гетманцевим, то текст законопроєкту оновиться на 60%", – заявила нардепка.

Южаніна переконана, що додаткове і необґрунтоване фіскальне навантаження на підприємства галузі спровокує зворотні процеси – скорочення виробництва і кількості зайнятих людей. Тож ставити на голосування у парламенті такий "сирий" законопроєкт – логіки немає.

"Доцільно було б створити доопрацьований проєкт закону в комітеті. Як можна виносити в зал те, що точно може змінитись більше ніж на половину?" – поділилася міркуваннями Южаніна.

Нагадаємо, законопроєкт №1210 пройшов низку обговорень на засіданнях робочої групи. Голова профільного комітету обіцяв досягнути компромісу з бізнесом, який через підвищення рентної плати прогнозує закриття третини вітчизняного виробництва. На підтримку металургів виступили профільні асоціації, Федерація роботодавців України, ЄБА, Американська торгово-промислова палата та низка міжнародних експертних організацій.