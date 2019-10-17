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17.10.19 15:03

Філатов висловив сподівання, що ВР підтримає виділення мільярда гривень на реконструкцію аеропорту в Дніпрі

Реконструкція аеропорту Дніпра - персональна обіцянка містянам уже від нової влади країни. Тому Верховна Рада має підтримати виділення мільярда гривень на оновлення аеропорту. Як відомо, Бюджетний комітет окремим рядком вніс цю суму в проєкт державного кошторису на наступний рік.

Філатов висловив сподівання, що ВР підтримає виділення мільярда гривень на реконструкцію аеропорту в Дніпрі

"Сподіватимемося, що уряд та інші відповідальні, які нескінченно відводять очі і вдають, що проблеми не існує, нарешті зрозуміють: аеропорт у Дніпрі - це персональна обіцянка моїм землякам вже нової влади", - зазначив Борис Філатов.

Глава міста також подякував депутатам-мажоритарникам від Дніпра і висловив сподівання, що народним обранцям вдасться домогтися також позитивних результатів голосування у Верховній Раді за виділення коштів на оновлення аеропорту, пише VGORODE.UA

Мер Дніпра зазначив, що питання аеропорту стало непростим для його взаємин з державними політиками.

Філатов висловив сподівання, що ВР підтримає виділення мільярда гривень на реконструкцію аеропорту в Дніпрі 01
Філатов висловив сподівання, що ВР підтримає виділення мільярда гривень на реконструкцію аеропорту в Дніпрі 02

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