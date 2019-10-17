Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело в правоохоронних органах.

За його словами, Гладковський намагався сьогодні вилетіти з України через аеропорт "Бориспіль", але був затриманий на кордоні співробітниками НАБУ.

"112-Україна" також повідомив про затримання Гладковського і опублікував фото.

"Гладковський щойно намагався вилетіти з країни, але його не випустили. Він поїхав у ресторан на Бориспільській трасі, де його затримало НАБУ", - йдеться в повідомленні.





Пізніше агентство "Інтерфакс-Україна" повідомило, що в НАБУ підтвердили затримання: Гладковського затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем.

Як повідомляє Telegram-канал ЛЕЩЕНКО ТУТ, затримання Гладковського було погоджено керівництвом Генпрокуратури. Власне затримання відбулося в ресторані Kidev, разом з ним був його син Ігор, який фігурував у журналістському розслідуванні про постачання контрабандних деталей з Росії за завищеними цінами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незабаром ви побачите результат, - Зеленський про розслідування справи Гладковського

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березень проект "Наші гроші" оприлюднив в рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включаючи ТОВ "Оптимумспецдеталь".

Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

Як повідомлялося, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

О.Гладковський, який обіймав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, в липні поточного року знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був із моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу. У 2014 році завод кокорпорації "Богдан" у Черкасах перепрофільовано на випуск військової техніки.