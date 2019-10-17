Розгляд апеляції на запобіжний захід Пашинському. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Пашинського прийшли підтримати екснардепи Андрій Тетерук і Максим Бурбак, а також чинні - Микола Княжицький, Вікторія Сюмар, Андрій Парубій та Сергій Висоцький, екссекретар РНБО Олександр Турчинов та ветерани АТО.
На початку засідання адвокат подав клопотання про "припинення знущань з підозрюваного" і попросив дозволити йому взяти участь у засідання поряд із захисниками, а не сидячи в клітці.
За словами адвоката Андрія Федура, Пашинський не є засудженим, а лише підозрюваним, тому утримування його в клітці є тортурами.
Глава конвою не був проти цього. Суд задовольнив клопотання, і Пашинського випустили з клітки.
Адвокати заявили клопотання про готовність деяких нардепів і колишніх державних діячів взяти Пашинського на поруки.
Також читайте: Немає раціональних юридичних аргументів, для чого відправили Пашинського в СІЗО, - втрачається справедливість судочинства", - юрист Камєнєв
Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.
Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.
Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.
7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.