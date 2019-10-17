Рябошапка направив у Раду подання на притягнення Ярослава Дубневича до кримінальної відповідальності, - ГПУ

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, передає Цензор.НЕТ.

"Досудовим розслідуванням Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зібрано достатньо доказів для повідомлення народному депутату про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За версією слідства, ці діяння спричинили збитки у розмірі 93 млн 277 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

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"Слідством зібрано достатньо доказів, які дають підстави підозрювати, що, будучи народним депутатом України восьмого скликання та перебуваючи на посаді Голови Комітету ВР з питань транспорту, він був обізнаним про фінансовий стан ПАТ "Укрзалізниця", зокрема його потреби при проведенні державних закупівель, а також мав вплив на засновників та посадових осіб ПАТ, яке є єдиним виробником стрілочних переводів, башмакоскидачів, пристроїв зрівнювальних, рамних рейок, хрестовин, контррейкових рейок та комплектів роздільного скріплення. Докази свідчать про те, що вказана особа зі спільниками вивчила та проаналізувала попит і ціни на ринку стрілочних переводів та прийняла рішення заволодіти коштами Філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця"", - констатували в ГПУ.



"Зокрема, слідство вважає, що кошти були отримані контрольованими народним депутатом та його спільниками юридичними особами через узгоджене завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції на адресу Філії, при цьому народним депутатом неодноразово було використано своє службове становище в інтересах пов’язаних з ним осіб. В подальшому грошові кошти були використані спільниками на власний розсуд", - стверджують в ГПУ.

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Відповідно до ст. 480, п. 2 ч.1 ст. 481 Кримінального процесуального кодексу України особливий порядок кримінального провадження застосовується стосовно народного депутата України, письмове повідомлення народному депутату України про підозру здійснюється Генеральним прокурором.



Згідно із законом притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України, його затримання або обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту не може бути здійснено без згоди Верховної Ради України.



Отже, Генеральний прокурор просить Верховну Раду України дати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності вищезгаданого народного депутата України