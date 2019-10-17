У "Слузі народу" хочуть притягати викривачів корупції до кримінальної відповідальності за наклеп

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання з приводу закону про викривачів корупції і того, що деякі називають його "законом" про стукачів".

Депутат зауважив, що наразі є багато людей, які знають про корупційні дії, але бояться повідомляти про це правоохоронні органи.

"Є така гіпотеза у нас, що якщо матеріально стимулювати цих людей, то вони будуть менше боятися, більш ретельно збирати інформацію і отримувати матеріальну винагороду. Чи спрацює це в нашому суспільстві, чи ні — це гіпотеза, гіпотеза чи валідується, чи спростовується", - сказав Арахамія.

Водночас, говорячи в контексті цього закону про можливість анонімних повідомлень, депутат наголосив: "З анонімами є питання. І ми вже домовилися, що ми внесемо окремий законопроект по внесенню змін до КПК — про посилення відповідальності за надання недостовірної інформації. Кримінальну відповідальність. Зараз там штраф, 6 місяців умовно. Треба робити кримінальну відповідальність: три роки, наприклад, в’язниці, якщо люди просто будуть наклепи робити".

Таким чином, вважає Арахамія, це демотивує тих людей, які захочуть "анонімками" вирішувати власні справи.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Винагороду отримають викривачі, які повідомили про факти злочинів, що завдали збитків державі у 10 млн і більше, - Янченко. ВIДЕО

Як повідомлялося, сьогодні, 17 жовтня, Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції" (№ 1010). Законом передбачено, що право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у 5 тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення злочину.

Розмір винагороди викривача становить 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду. Розмір винагороди не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину.

Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень підлягає перевірці у строк не більше 15 днів від дня його отримання. Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.





