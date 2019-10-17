Справу Труханова щодо недостовірних е-декларацій передали до Вищого антикорупційного суду

Про це "Думській" повідомила Ольга Галина, речниця Приморського районного суду Одеси, куди спочатку надійшов обвинувальний висновок, передає Цензор.НЕТ.

"10 жовтня Приморський районний суд Одеси виніс ухвалу і передав справу щодо обвинувачення Геннадія Труханова до Вищого антикорупційного суду. У цій справі йдеться про злочин, передбачений статтею 366-1 КК України, скоєний посадовою особою органу місцевого самоврядування, а такі справи підсудні ВАКС" , - розповіла Ольга Галина.

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Нагадаємо, 11 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру Трухановому за ст. 366-1 КК України - декларування недостовірної інформації.

Як стверджує САП, мер не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, дві машини, частки в компаніях, відсотки за вкладами в банках. У декларації за 2015 рік незадекларовані статки мера, визначені за допомогою експертиз, оцінюються на суму 33,5 млн гривень, а за 2016 рік - на 18,7 млн ​​гривень.

Все згадане майно належить колишній дружині Труханова, з якою він був в офіційному шлюбі в 1985-1997 роках. Проте, як вважають слідчі, він, як і раніше, пов'язаний з нею "спільним побутом". Крім того, одна з двох дочок пари народилася вже після офіційного розлучення.

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Сам Труханов після оголошення йому підозри заявив, що вся ця справа - "метод тиску" на нього і членів його родини.

Зазначимо, що набуття чинності обвинувального вироку суду є підставою для дострокового припинення повноважень міського голови.