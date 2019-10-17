Стефанчук розробляє законопроєкти про народовладдя, які незабаром презентує, - Разумков

Про це він сказав під час брифінгу після ранкового пленарного засідання Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні немає закону про референдум. І наша позиція була і залишається такою, що треба не закон про референдум, а про народовладдя, або пакет законів про народовладдя. Сьогодні ними займається Руслан Олексійович Стефанчук. Я сподіваюся, що найближчим часом ми вже зможемо його представити", - сказав Разумков.

Він висловив сподівання, що це відбудеться до Нового року.

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