Стефанчук розробляє законопроєкти про народовладдя, які незабаром презентує, - Разумков

Про це він сказав під час брифінгу після ранкового пленарного засідання Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"Станом на сьогодні немає закону про референдум. І наша позиція була і залишається такою, що треба не закон про референдум, а про народовладдя, або пакет законів про народовладдя. Сьогодні ними займається Руслан Олексійович Стефанчук. Я сподіваюся, що найближчим часом ми вже зможемо його представити", - сказав Разумков.
Він висловив сподівання, що це відбудеться до Нового року.