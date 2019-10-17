Рішення про легалізацію медичного канабісу буде прийнято, але не в турборежимі, - Радуцький

"Вважаємо, що медичний канабіс має стати доступним у країні, але ми не хочемо поспішати з цим питанням ... Не обіцяємо це зробити в турборежимі - ми будемо дуже ретельно вивчати, щоб, не дай бог, не зробити помилок. Не чекайте від нас швидкого рішення, але рішення буде, і ця ініціатива точно не є поганою для країни", - сказав Радуцький на брифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що на розгляді профільного комітету перебувають кілька законопроектів про застосування медичного канабісу.

На думку лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, легалізація медичного канабісу є дуже хорошою ініціативою.

Читайте також: Питання легалізації медичної марихуани потребує додаткового обговорення, - Скалецька

"Ми говоримо про медичне застосування з дуже високим контролем держави. Це треба зробити, тому що два мільйони людей в Україні щодня відчувають біль", - сказав Арахамія.