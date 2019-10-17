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17.10.19 16:33

Рада Церков налагоджує взаємодію з реорганізованим Мінкультури

Секретаріат Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій обговорив реорганізацію державного органу у справах релігій та законодавче забезпечення релігійної діяльності.

Засідання відбулося 17 жовтня 2019 року під головуванням єпископа Римсько-Католицької Церкви Віталія Кривицького, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Заступник директора Департаменту у справах релігій і національностей Мінкультури Іван Папаяні та представник Офісу з розробки гуманітарної політики для України Денис Коляда розповіли про стан створення Державної служби з питань етнополітики та свободи совісті, реорганізації міністерства, впровадження "єдиного вікна" з реєстрації релігійних організацій.

Секретаріат Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій розглянув питання про делегування представників до робочої групи для налагодження практичної взаємодії Ради Церков з реорганізованим Міністерством культури, молоді та спорту України.

Представники конфесій проаналізували публічні заходи Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, проведені протягом останніх місяців, та домовилися про спільні ініціативи до кінця року.

Представники Ради Церков застерігли, особливо керівників закладів освіти, вчителів і батьків, від впровадження святкування Хелловіну, як духовно небезпечної та чужої для України традиції.

Як повідомляв ІРС, напередодні Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій зустрівся з рідними безвісти зниклих громадян, полонених і заручників, ув’язнених унаслідок російської агресії проти України.

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