Пашинський - Рябошапці: "Це ваша перша гучна справа. Я вас прошу знайти час і вивчити чотири документи"

Про це заявив екснардеп Сергій Пашинський у своєму виступі на судовому засіданні під час розгляду апеляції на обраний йому запобіжний захід, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"За останні п'ять років проти мене було багато звинувачень. То міномет, який нібито збирався у мене в гаражі. То одне демократичне видання написало, що я купував техніку за однією ціною, а продавав за іншою... Всі ці факти ми розглядали на комітеті, який я очолював. Але це був вал публікацій. І я розумію, що вони були інспіровані з РФ. Але тепер я чую звинувачення вже не в тому, що я нібито організовував корупцію в "Укроборонпромі", а виявляється, що я навпаки робив так, щоб армія купувала деталі не в "Укроборонпрому", - заявив Пашинський.

Він зазначив, що за всіма цими справами триває розслідування. Щодо деяких він сам подав до суду за наклеп.

"І другий момент, який розв'язали проти мене - це спецоперація, яка почалася з 2016 року. (За нею впроваджувалася думка), що війна, виявляється, йде не тому що Путін напав, а тому що "на війні наживаються", - зазначив він.

Тепер, за словами Пашинського, "на швидку руку формуються якісь справи", що мають на меті посадити його за ґрати.

Пашинський звернувся до Генпрокурора Рябошапки: "Справа Пашинського - це ваша перша гучна справа. Я вас дуже прошу знайти час і вивчити чотири документи: постанову про закриття справи, постанову про склад злочину, постанову про відновлення й аргументи моїх адвокатів".

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Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.