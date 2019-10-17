Рік від дня стрілянини в окупованій Керчі: рідні загиблих не прийшли на жалобні заходи

На траурних заходах у Керченському політехнічному коледжі, присвячених роковинам трагедії, не було родичів загиблих, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
Студенти коледжу відмовилися спілкуватися з журналістами, а в саму будівлю навчального закладу нікого не пускали.
За номерами телефонів родичів загиблих, які були в розпорядженні кореспондента "Крим.Реалії", ніхто не відповідав.
Журналіст із Керчі, член Кримської правозахисної групи Олена Лисенко зазначила, що минулорічне масове вбивство в Керченському коледжі вплинуло на місцевих жителів, які досі побоюються обговорювати цю тему.
На території Керченського політехнічного коледжу, де рік тому під час вибуху та стрянини загинуло 22 особи, встановили пам'ятну табличку.
У четвер, 17 жовтня, в окупованій Керчі оголошено день жалоби у зв'язку з роковинами трагедії в Керченському політехнічному коледжі.
Раніше стало відомо, що збільшилася кількість жертв трагедії в Керченському політехнічному коледжі. Одна з поранених педагогів Ольга Грищенко померла після тривалого лікування.
Нагадаємо, 17 жовтня вдень у політехнічному коледжі в Керчі стався підрив бомби, начиненої металевими предметами.
Згідно з версією Слідчого комітету РФ, перед цим студент 4-го курсу коледжу відкрив стрілянину, а пізніше наклав на себе руки.
Російське слідство порушило кримінальну справу за статтею "теракт", а потім перекваліфікувала на статтю "умисне вбивство".
Слідчі з'ясували, що Росляков почав готуватися до злочину понад півтора року тому - в січні 2017 року. Зокрема, 76-річна Галина Рослякова розповіла, що онук прийшов, щоб узяти свої дитячі знімки. Після цього з дому зникли 20 тисяч рублів, які вона відкладала на похорон.