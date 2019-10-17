Рада затвердила нову систему звань у ЗСУ без прапорщиків і мічманів

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Цей законопроєкт було прийнято у першому читанні ще минулим скликанням. У другому читанні та в цілому за нього проголосували 278 депутатів.

Зараз існують такі військові звання рядового, сержантського і старшинського складу: рядовий; старший солдат; молодший сержант; сержант; старший сержант; старшина; прапорщик; старший прапорщик.

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Законопроєктом цей ряд змінюється на такий: рекрут; солдат; старший солдат; молодший сержант; сержант; старший сержант; перший сержант; штаб-сержант; майстер-сержант; старший майстер-сержант; головний майстер-сержант.

Пропонується змінити і корабельні звання: мічманів більше не буде, зате з'являться штаб-старшина, майстер-старшина, старший майстер-старшина і головний майстер-старшина.

Офіцерські звання після прийняття законопроєкту залишаться незмінними, хоча попередній президент Петро Порошенко заявляв, що замість молодшого лейтенанта з'явиться звання хорунжий, а замість генерал-майора - звання бригадного генерала.

Нагадаємо, в 2016 році в українській армії ввели нові розпізнавальні знаки з погонами без радянських зірок.