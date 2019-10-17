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17.10.19 17:35

Зеленський підписав закон про концесію

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про концесію, за який раніше проголосувало 257 депутатів.

Зеленський підписав закон про концесію

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Так, у президента зауважують, що набуття чинності закону дозволить розширити співпрацю держави і бізнесу в соціальній, транспортній, енергетичній, житлово-комунальній та інших сферах.

"Закон має на меті удосконалення правового регулювання концесійної діяльності, що забезпечить можливість ефективного залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку України, та сприяння розбудові інфраструктури", - говорится в сообщении пресс-службы презмдента.

Нагадаємо, що 3 жовтня Верховна Рада прийняла закон про концесію. За нього проголосувало 257 депутатів.

Цим законом передбачається врегулювати умови передачі державного і комунального майна в приватну власність. Депутати сподіваються, що це дозволить підвищити інвестиційну привабливість України і дасть можливість залучити інвестиції в оновлення інфраструктурних проєктів, зокрема портів, аеропортів, доріг тощо.

Концесія - це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.

12 вересня в Україні офіційно оголосили конкурси на концесію перших двох морських портів - "Ольвія" і "Херсон", а 1 жовтня почали приймати заявки на їхню концесію від інвесторів.

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