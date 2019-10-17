Зеленський підписав указ про введення касових апаратів для ФОП і мораторій на перевірку їхньої діяльності на 2 роки

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс президента.

Своїм указом Зеленський доручив Кабінету міністрів створити координаційну ради з питань розвитку малого і середнього бізнесу. За два тижні ця рада має внести на розгляд парламенту законопроєкти про спрощення умов ведення бізнесу ФОП.

"Також має бути підготовлено законопроєкт стосовно запровадження дворічного мораторію на проведення перевірок ФОП щодо дотримання ними порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій та пом’якшення відповідальності цих осіб за порушення ними встановленого порядку подання до контролюючих органів звітності, пов’язаної із застосуванням РРО", - йдеться в повідомленні Офісу президента.

15 жовтня відбулися консультації в Офісі президента, за підсумками яких Зеленський оголосив про введення дворічного мораторію на перевірку ФОП (крім тих, що займаються ризиковими видами діяльності). Після консультацій переговорна група від підприємців повідомила про те, що вони не задоволені пропозиціями Зеленського.

Зазначається, що законами вводиться обов'язковість використання реєстраторів розрахункових операцій фізичними особами-підприємцями, які працюють в сферах торгівлі та харчування. Водночас, таким ФОП і іншим підприємцям дозволять використовувати безкоштовні аналоги касових апаратів у вигляді додатків на смартфони, планшети і комп'ютери.

Також законами вводиться механізм кешбеку. Цей механізм передбачає, що споживачі зможуть отримати кешбек в розмірі 100% вартості придбаного товару, якщо виявлять, що продавець продав їм цей товар не за фіскальним чеком (тобто, такий продаж не зареєстровано в податковій).

"Закони спрямовані на захист легального бізнесу від недобросовісної конкуренції, виведення з тіньового обігу частки готівкових розрахунків, "сірого" товару, покращення ефективності податкового адміністрування та державного контролю за розрахунковими операціями", - повідомляють в Офісі президента.

Нагадаємо, що згадані закони гостро критикують підприємці. Зокрема, деякі великі роздрібні мережі погрожують, що набуття чинності цих законів призведе до закриття їхнього бізнесу. У податковій і уряді ці заяви відкидають, зазначаючи, що на чесний бізнес реалізація цих законів ніяк матеріально не вплине.

20 вересня депутати ухвалили закони, які зобов'язують ФОП використовувати касові апарати.

Раніше повідомлялося, що ФОПи заборгували державі близько 6 млрд гривень податків.

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