Росія збирається вийти з угоди про покарання за військові злочини. ДОКУМЕНТ

Відповідне звернення Путіна до голови Держдуми Володина і проєкт закону опубліковано на сайті російського парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з винятковими обставинами, що зачіпають інтереси Російської Федерації і вимагають вживання невідкладних заходів, на підставі статті 80 Конституції Російської Федерації і за пропозицією Уряду Російської Федерації мною видано Указ від 16 жовтня 2019 року N 494 "Про відкликання заяви, зробленої під час ратифікації Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I)", - сказано в зверненні Путіна до Володина.

Далі російський лідер пояснює, що комісія з розслідування порушень гуманітарного права при збройних конфліктах фактично не працює з 1991 року, а Росія при цьому все одно платить в неї членські внески.

Читайте також: У Росії хочуть заборонити анонімне листування по електронній пошті

"Крім того, в нинішній міжнародній обстановці ризики зловживання повноваженнями комісії в політичних цілях з боку недобросовісних держав суттєво зростають", - зазначає Путін.

"З урахуванням цих обставин подальше визнання компетенції комісії не бачиться доцільним", - сказано в документі.

Міжнародна комісія із встановлення фактів порушення гуманітарного права при збройних конфліктах була створена відповідно до додаткового протоколу 1977 року до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосуються захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. Цей протокол було ратифіковано СРСР в 1989 році.



