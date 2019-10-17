Націоналізація раніше проданих підприємств відлякає інвесторів, - Безлюдько

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Дениса Безлюдька.

Експерт підкреслює, що ситуація довкола оператора зв'язку "Укртелеком", де Фонд державного майна зробив кілька необережних заяв про можливу реприватизацію підприємства, також є негативним сигналом для інвесторів.

"Справа в тому, ФДМ, який рік за роком провалює план надходжень від приватизації, намагається повернути в держвласність "Укртелеком". Ніяк не збагну, що держава робитиме з компанією, головна спеціалізація якої - стаціонарний зв'язок. Втім, якщо націоналізувати "Укртелеком", то і тих п'яти мільярдів може не бути - інвестори не люблять країни, де у них відбирають власність", - пише експерт.

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За словами автора, з приватизацією "Укртелекому" в Україні і так затягнули, оскільки пік попиту на телекомунікаційні компанії у світі минув ще в 2007-2008 роках.

"Так, якщо в 2008 році його акції коштували 1,2 грн, то в 2009 році впали до 0,25 грн. Чистий збиток за підсумками 2009 року становив 462 млн грн, за підсумками 2010 року - 29 млн грн. У таких умовах продаж "Укртелекому" в 2011 році за 10,575 млрд грн став великим успіхом", - нагадав Безлюдько.

Як писали ЗМІ, в Україні було два приклади успішної приватизації держмайна. Металургійний комбінат "Криворіжсталь" у 2005 році і "Укртелеком" у 2011 році. Перший пішов за 24,2 млрд грн, "Укртелеком" же за майже 10,6 млрд грн.