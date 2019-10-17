Прибуткову частину Держбюджету-2020 збільшили на 18 млрд грн, - глава бюджетного комітету Арістов

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

18 жовтня, Рада розгляне проект Держбюджету в першому читанні.

Про це Арістов повідомив журналістам у кулуарах парламенту.

"Прибуткову частину збільшено на 18 млрд, які запропоновано розподілити на соціальний сектор", - розповів Арістов.

Читайте також: Рада 18 жовтня розгляне проєкт Держбюджету-2020, - Разумков

Він також розповів за рахунок чого вдалося збільшити прибуткову частину: "Детінізація економіки, пов'язана з адмініструванням податків - одна стаття. Прибутки від Національного банку - друга, від оренди державних об'єктів, перерозподіл прибуткової частини державних компаній в розрахунку 10 на 90. Тобто 90% - основний фонд прибутковий, і 10% залишається у підприємств на розвиток".

За його словами, в проєкті бюджету "на сьогодні макропоказники залишилися незмінними".

"Це доручення уряду ми вписуємо як завдання, і до другого читання вони будуть готові вам доповісти на які показники вони вийшли, наскільки вони зможуть підняти пенсії, мінімальну зарплату, яку вимагає суспільство", - зазначив нардеп.

Він розповів, що депутати направили близько 2300 поправок до проєкту Держбюджету.

Також читайте: Бюджет-2020: Зеленський обіцяє, що фінансування Офісу Президента не збільшуватиметься