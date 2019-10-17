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17.10.19 19:03

Рада створила комісію з деокупації (оновлено)

Парламент підтримав створення ТСК з відновлення територіальної цілісності і забезпечення суверенітету України.

Рада створила комісію з деокупації (оновлено)

Про це з парламенту повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Депутати підтримали проєкт постанови про створення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань формування та реалізації державної політики з відновлення територіальної цілісності і забезпечення суверенітету України (№2268) за основу та в цілому.

"За" проголосували 316 парламентаріїв.

ТСК доручено забезпечити вивчення стану, а також вирішення питань взаємодії комітетів ВР з протидії можливим загрозам національним інтересам України під час підготовки і здійснення заходів, спрямованих на деокупацію і реінтеграцію тимчасово окупованих територій України.

"Після резонансу щодо формули Штайнмаєра багато було дискусій у парламенті. І парламент говорить, практично всі політсили, що треба залучати парламент більше до цього процесу, щоб ми були в курсі, тому що ми звітуємо щодня перед нашими виборцями, і треба для цього мати якийсь формальний інструмент", - розповів журналістам у кулуарах парламенту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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До складу ТСК увійшли 12 народних депутатів.

"Обрати головою Тимчасової спеціальної комісії Рахманіна Сергія Івановича (фракція політичної партії "Голос"), заступником голови - Корнієнка Олександра Сергійовича (фракція політичної партії "Слуга народу")", - йдеться в тексті постанови.

Також до комісії призначили:

Комісія проводитиме слухання в закритому режимі.

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