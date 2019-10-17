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17.10.19 19:34

З ініціативи Зеленського всім українським полоненим, звільненим 7 вересня, придбали ноутбуки, - Денісова. ФОТО

З ініціативи президента України Володимира Зеленського всім 35 українським полоненим, які були звільнені 7 вересня, придбали ноутбуки.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

З ініціативи Зеленського всім українським полоненим, звільненим 7 вересня, придбали ноутбуки, - Денісова 01

18 жовтня в Офісі Омбудсмена комп'ютерну техніку вже отримали Роман Сущенко, Володимир Балух, Микола Карпюк, Олексій Сизонович, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов, а ноутбук для Павла Гриба прийшов отримати його батько.

З ініціативи Зеленського всім українським полоненим, звільненим 7 вересня, придбали ноутбуки, - Денісова 02

Решта заберуть свої подарунки в Офісі Омбудсмена найближчим часом.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей з Путіним".

З ініціативи Зеленського всім українським полоненим, звільненим 7 вересня, придбали ноутбуки, - Денісова 03

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