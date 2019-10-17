Генпрокуратура повідомила ексміністру юстиції часів Януковича Лукаш про зміну підозри

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури.

Підозрюваним інкримінується заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, виділених Мін’юсту на закупівлю послуг, необхідних для виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженої Законом України від 18 березня 2004 року на загальну суму 2,523 млн гривень.

Триває досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Читайте також: Лукаш викликали в ГПУ для допиту і вручення нової підозри. ДОКУМЕНТ

Лукаш в 2013-2014 роках обіймала посаду міністра юстиції України в Кабінеті міністрів Миколи Азарова. 27 лютого 2014 року було відправлено у відставку.

Генпрокуратура України 28 травня 2015 року звинуватила Лукаш в заволодінні державними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, а також службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки (ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України).

У повістці на 17 жовтня 2019 року підкреслено, що ексміністра викликають до старшого слідчого з особливо важливих справ Генпрокуратури Юрія Кривобока "для проведення слідчих і процесуальних дій, а саме повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри і допиту як підозрюваної" в рамках розслідування кримінального провадження від 20 травня 2014 року.