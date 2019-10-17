Префекти і новий адміністративно-територіальний устрій, - Корнієнко розповів про плани змінити Конституцію

Про це перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів під час засідання Ради донорів з питань децентралізації в парламентському комітеті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Щодо змін до Конституції, то у нас є чотири напрямки... Перше - закріплення чіткої системи адміністративно-територіального устрою, це фактично закріплення трирівневої системи. Первинна ланка - це громада і принцип повсюдності полягатиме в тому, що вся територія України буде покрита громадами. Якась кількість громад утворюють округ, - це субрегіональний рівень адміністративно-територіального устрою...Третій рівень - регіони, це сучасні області в межах, яких вони зараз є і АР Крим", - пояснив Корнієнко. При цьому, за його словами, з приводу терміну "округ" ще проведуть консультації з суспільством.

Корнієнко пояснив, що другий напрямок полягає у закріпленні ефективної системи місцевого самоврядування, а третім напрямком є запровадження інституту префекта в системі виконавчої влади.

"Префект представлятиме виконавчу гілку влади на відповідній території, очолюватиме префектуру, буде державним службовцем у структурі управління Кабміну. Префект може працювати на рівні області та округу. Механізм його призначення на посаду - Президент України за поданням Кабінету міністрів", - сказав нардеп.

Він зауважив, що четвертим напрямком є гарантування матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування.

Корнієнко наголосив, що зміни мають сприяти затвердженню нових засад місцевого самоврядування на основі принципів Європейської хартії щодо місцевого самоврядування.

"Ми починаємо чергову спробу завершити реформу децентралізації... Зміни до Конституції, які ми зараз готуємо, мають забезпечити незворотність процесу децентралізації та реформи місцевого самоврядування", - зауважив Корнієнко.

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