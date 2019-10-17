Два патрульні катери класу Island для українських ВМС транспортують зі США до Одеси на борту балкера

Про це повідомив заступник начальника штабу ВМС з питань євроатлантичної інтеграції капітан 1 рангу Андрій Риженко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Найближчим часом катери, які отримали імена "Старобільськ" (P190) і "Слов'янськ" (P191), мають прибути в порт Одеси, а в листопаді, як очікується, їх буде введено до складу Військово-морських сил.

"Історія, яка тривала близько п'яти років, підходить до завершення", зазначив офіцер.

Нагадуємо, у вересні 2019 року в США відбулася церемонія випуску 32 українських моряків, які пройшли багатомісячне навчання і підготовку для служби на цих кораблях.

Всього в 1985-1992 роках для Берегової охорони США побудували 49 катерів класу Island. 37 із них продовжують службу, інші кораблі США вже передавали Пакистану, Грузії і Коста-Ріці. Два такі катери, USCGC Cushing (WPB-1321) і USCGC Drummond (WPB-1323), побудовані в 1988 році, отримала Україна.

У вересні 2018 року відбулася церемонія передачі катерів нашій країні, на них було піднято українські прапори. Катери передаються на безоплатній основі.

У березні 2019 головнокомандувач Об'єднаними Збройними силами НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапаротті на слуханнях у Палаті представників Конгресу США заявив про намір передати Україні ще два катери класу Island.