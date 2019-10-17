"Удар і постріл відбулися одночасно", - прокурори на суді не змогли підтвердити, що Пашинський першим вистрілив у Хімікуса

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

Під час засідання виступ представника сторони обвинувачення викликав бурхливу реакцію і сміх глядачів і журналістів.

Так, суддя поставив представникові обвинувачення уточнююче запитання щодо того, що ж все-таки було першим в інциденті, за який суд заарештував Пашинського: удар, отриманий ним по голові від іншого учасника інциденту Хімікуса, чи постріл із пістолета. Суддя попросив уточнити цей момент, щоб розуміти, чи могла мати місце самооборона з боку Пашинського (адже викликає сумнів, що поранений чоловік потім міг завдати серйозну рану Пашинському пляшкою по голові).

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Представник обвинувачення спробував ухилитися від відповіді, але врешті-решт сформулював, що удар і постріл "відбулися фактично одночасно".

У відповідь зал суду вибухнув сміхом. Другий безглуздий момент - відповідь сторони обвинувачення на запитання про фізичне розміщення апарату управління і підрозділів ДБР. Нагадаємо, це запитання стало одним із аргументом захисту, який вважає, що згідно з законом справу мав розглядати не Печерський суд Києва, а Шевченківський - за територіальністю.

Обвинувач так і не зміг відповісти судді на запитання, яку адресу ДБР вказано у відповідному наказі цього відомства. Як і відповісти, чи знає він, що інші справи ДБР розглядає саме Шевченківський суд.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на розгляд апеляції на запобіжний захід Сергію Пашинському прийшли деякі колишні і діючі народні депутати. Про готовність взяти Пашинського на поруки заявили Олександр Турчинов, Вікторія Сюмар, Андрій Парубій, Микола Княжицький, Костянтин Бондарєв, Сергій Висоцький, Андрій Тетерук.

Всі вони, виступаючи в суді, говорили про те, що справа проти Пашинського політично ангажована.

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Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.